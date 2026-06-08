Ángela Otero de Greenpeace: "requiere decisiones valientes por parte de las administraciones”.

La cita, celebrada en un entorno natural de la costa occidental, combinó una ruta a pie, actividades divulgativas y una mesa redonda en la que se abordaron algunos de los principales retos actuales, como la gestión forestal, los incendios o el impacto del eucalipto en el territorio.

La marcha a píe desde las playas de Porcia hasta Pormenande fue realizada por un centenar de participantes. | Cedida

Desde Greenpeace, Ángela Otero destacó la importancia de actuar ante la emergencia climática, reclamando medidas como una moratoria a la plantación de eucalipto y la protección de especies autóctonas, insistiendo en que la situación “requiere decisiones valientes por parte de las administraciones”.

En la misma línea, el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, subrayó el papel clave de los ecosistemas forestales como sumideros de carbono y escudos frente al cambio climático, apostando por la colaboración entre administraciones y sociedad civil para impulsar proyectos sostenibles. Además, anunció en Onda Cero la próxima publicación de una línea de ayudas de 2,6 millones de euros para financiar iniciativas ecosociales en los concejos, con subvenciones de hasta 150.000 euros por proyecto.

Por su parte, Ángel Fuentes, desde la Asociación Fuentes del Porcía, valoró de forma positiva el desarrollo de la jornada, destacando el debate abierto y plural generado entre participantes de distintos ámbitos, lo que permitió enriquecer las distintas visiones en torno al medio ambiente.

El acto contó también con la presencia institucional del Ayuntamiento de El Franco. La concejala, Victoria Zarcero, incidió en la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del entorno, recordando que el municipio aspira a seguir siendo un territorio sostenible y con identidad natural propia.

Una jornada que dejó patente el creciente interés social por el cuidado del medio ambiente y la necesidad de seguir avanzando en soluciones compartidas ante los desafíos del cambio climático.

Foto de familia de los asistentes en La Caridad. | Cedida

🎧 Escucha el reportaje completo con las voces de Ángela Otero, Juan Ponte, Ángel Fuentes y Victoria Zarcero 👇