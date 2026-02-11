Localizado con vida el octogenario desaparecido en Oviñana, informa el SEPA

Localizado el varón de 83 años desaparecido en Oviñana, Cudillero. El hombre se encontraba en la zona donde esta noche, Bomberos del SEPA, habían hallado diversos objetos personales, un gorro y unas gafas, que la familia confirmó como suyos. En las inmediaciones de la carretera CU-7, a la altura del kilómetro 5.

La Unidad Canina lo localizaba esta mañana según confirmó, a las 08.39 horas, el mando de bomberos al frente del dispositivo. El afectado se encuentra en una zona boscosa. Desde el SEPA ha movilizado al Grupo de Rescate, del que forma parte un médico-rescatador, con el helicóptero medicalizado para que acuda al lugar para prestar asistencia sanitaria al afectado.

La Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y familiares también participaban en el operativo. Un pariente avisó a los servicios de emergencias en la medianoche del lunes al martes dado que el anciano, que había salido por la tarde a limpiar el monte, no había regresado a casa.