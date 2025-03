Juan Diego Botto: "Es bueno conocer antes de formarse una opinión. No hablar de oídas"

Hoy me acompaña, en esta cafetería improvisada, una persona cuyo nombre es sinónimo de revolución. En el cine y, también, en el teatro. Una suerte de hombre orquesta, que también produce y dirige.

Juan Diego Botto se puso ante la cámara por primera vez con ocho años y ha trabajado, entre otros directores, con Ridley Scott, Imanol Uribe o Daniel Calparsoro. Sí, también tiene su cruz en la casilla de chico Almodóvar.

Con todo ello, nunca ha abandonado el teatro —como actor, dramaturgo, director y productor— ni el compromiso político.

En esta ocasión, su visita al Principado está doblemente justificada. Este viernes presenta la obra 14.4, de la que es director, en el Centro Niemeyer. El sábado, en el mismo foro, participa en el Ciclo Palabra, en entrevista con Roberto Corte. Con el protagonista de Historias del Kronen hemos hablado del problema de la vivienda en España, del horror de Gaza y de su esperanza en las nuevas generaciones. También hemos charlado del mejor día de su vida, de la paternidad de los 80 y de cómo es vivir con ciertas contradicciones: "Si no fuese actor, me gustaría ser astronauta. Pero me da miedo volar". Menos cuando se sube a las tablas de un teatro o si se pone, bien sea detrás o al frente, de una cámara. Ahí vuela, y lo hace por todo lo alto.