José Ignacio Sanz, CEO de Total Energies: "los cambios deben hacerse con consenso"

José Ignacio Sanz (1968) es CEO de Total Energies España y se incorporó a la sede nacional de la empresa energética en Oviedo el pasado mes de septiembre en sustitución de Javier Saénz de Jubera, quien se jubilaba. Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, Sanz inició su carrera profesional en el Reino Unido participando en proyectos de innovación. Se incorporó a TotalEnergies en España en el año 2000 y desde entonces ha ocupado diversos puestos en las áreas de electricidad y gas y de exploración y producción de hidrocarburos dentro de la Compañía. Ha sido director general en diferentes filiales en Estados Unidos, Bolivia y Australia. En la sede central en París ha ocupado el cargo de vicepresidente de Marketing de GNL y previamente asumió funciones como presidente, director general y country chair en India. Desde septiembre de 2023, José Ignacio Sanz ha desempeñado el rol de CEO en la comercializadora de luz y gas en Bélgica. Posteriormente, en septiembre de 2025, se trasladó a Asturias para dirigir la filial española de electricidad y gas, y asumió las funciones de delegado corporativo nacional (country chair) para España.

En la conversación en Onda Cero, el responsable de TotalEnergies España afirma que tanto el país como Asturias "tienen un gran potencial". Ante desafíos como los parques de baterías y el desarrollo de las renovables, considera que son una gran oportunidad pero deben desarrollarse bajo el criterio del "consenso" y la explicación de su importancia.