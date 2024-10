Joan Manuel Serrat: "Sigo componiendo, pero de una forma mucho más calmada"

"Que a uno lo despierten con gaitas es maravilloso y un estímulo más de los que ofrecen este premio y esta tierra. Cuando escucho las gaitas es una sensación lo que me envuelve, una sensación de alegría, de campo abierto, de pueblo arraigado y todo esto me provoca un bienestar. Al contrario que a otros, a mí las gaitas me gustan". Muy cariñoso y emocionado. Así aterrizaba Joan Manuel Serrat esta mañana en el Hotel de la Reconquista, donde le han recibido los integrantes de la banda allerana de gaitas El Gumial.

El artista catalán recoge, este viernes, el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, discurso incluido. Unas palabras sobre las que no ha querido desvelar demasiado, más allá de sus sentimientos hacia el oficio, los premios y el mundo que nos toca vivir. Un momento de encuentro con la prensa donde el repaso a su vida pasada, presente y futura ha sido inevitable: "Sigo componiendo pero no de la misma manera". El artista catalán dice estar en una etapa mucho más calmada: "No he dejado los escenarios para componer más, sino para encontrarme a mí mismo y aprovechar el tiempo que pueda quedarme y hacer las cosas que la vida constantemente me va descubriendo".

Un hombre que escribe "cuando el cuerpo se lo pide" y no cuando "le apetece". Sobre si se ve lanzando un nuevo disco, Serrat reconoce que la industria discográfica, tal y como la conocíamos antes, ha ido desapareciendo y siendo sustituida por otras historias, "por plataformas sobre todo". Del mismo modo, considera la difusión de las canciones, sobre todo del tipo de música que él hace, "no está muy presente en los medios de difusión. La música popular que tiene mayor difusión en estos momentos, es aquella en la que el ritmo le ha ganado absolutamente la batalla a la melodía". De ahí que el hecho de grabar un disco no le haga "mayor ilusión". Eso sí, si lo hiciese,