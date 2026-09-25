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ENTREVISTA: Villamayor acoge una muestra sobre los monasterios rurales del Oriente de Asturias

La exposición temporal “Monasterios Rurales del Oriente de Asturias”, organizada por la Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias (APIAA), recorre el legado histórico y arqueológico de los enclaves monásticos que moldearon la vida rural de la comarca. Hablamos en nuestro programa con el arqueólogo, Alejandro García Álvarez-Busto

Enrique Carballeira

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La exposición temporal “Monasterios Rurales del Oriente de Asturias”, organizada por la Asociación de Profesionales Independientes de la Arqueología de Asturias (APIAA), recorre el legado histórico y arqueológico de los enclaves monásticos que moldearon la vida rural de la comarca. Detalles de la muestraTemática: El papel social, económico y cultural de monasterios históricos como Bedón, Celorio, Llanes, Nava, Villamayor, Villanueva (Cangas de Onís) o Valdediós.

👉🏼 La muestra se puede contemplar durante estos días, hasta el 16 de octubre, en la biblioteca de Villamayor, en el centro Cultural El Ábside. El horario es de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas.

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