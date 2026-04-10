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ENTREVISTA: Luis Manso nos acerca los últimos datos sobre el Sella River International Sup Race

El responsable del Descenso del Sella en Stand Up Paddle nos ofreció la última hora de esta importante prueba

Enrique Carballeira

Arriondas |

Tras doce ediciones del DESCENSO DEL SELLA EN STAND UP PADDLE y gracias al trabajo de la Federación Española de Piragüismo con Javier Hernanz al frente, podemos anunciar el carácter INTERNACIONAL de la misma otorgado por la ICF – Federación Internacional de Piragüismo.

En estas doce ediciones el Descenso del Sella en SUP ha conseguido encabezar el ranking de participación en España y en Europa con más de 200 palistas en cada una de las últimas ediciones, participantes nacionales y extranjeros provenientes de todas las provincias españolas y de varios países europeos.

Gran apoyo en toda la comarca

Un descenso que ha contado siempre con el apoyo de las entidades locales como ayuntamiento de Parres, y las asociaciones relacionadas con el Sella como son el CODIS, los SELLEROS y el club Los Rápidos que han visto en este descenso un amigo y no un intruso, su apoyo ha sido crucial en la concesión de la internacionalización ICF.

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