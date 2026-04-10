ENTREVISTA: Luis Manso nos acerca los últimos datos sobre el Sella River International Sup Race

Tras doce ediciones del DESCENSO DEL SELLA EN STAND UP PADDLE y gracias al trabajo de la Federación Española de Piragüismo con Javier Hernanz al frente, podemos anunciar el carácter INTERNACIONAL de la misma otorgado por la ICF – Federación Internacional de Piragüismo.

En estas doce ediciones el Descenso del Sella en SUP ha conseguido encabezar el ranking de participación en España y en Europa con más de 200 palistas en cada una de las últimas ediciones, participantes nacionales y extranjeros provenientes de todas las provincias españolas y de varios países europeos.

Gran apoyo en toda la comarca

Un descenso que ha contado siempre con el apoyo de las entidades locales como ayuntamiento de Parres, y las asociaciones relacionadas con el Sella como son el CODIS, los SELLEROS y el club Los Rápidos que han visto en este descenso un amigo y no un intruso, su apoyo ha sido crucial en la concesión de la internacionalización ICF.