ENTREVISTA: Hablamos con el Gerente del Leader Oriente, Germán Romano, sobre la presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Oriente de Asturias

El Plan Integrado de Desarrollo Sostenible (medioambiental, social y económico) para los concejos de Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Caravia, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva y Ribadesella, ubicados en la Comarca del Oriente de Asturias, que tendrá un carácter conjunto, unitario y coordinado entre tales entidades locales, estará alineado con la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 revisada (EDS-R), aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de febrero de 2026, y con la Estrategia Asturiana de Desarrollo Sostenible.