EN MÁS DE UNO

ENTREVISTA: Hablamos con el Gerente del Leader Oriente, Germán Romano, sobre la presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Oriente de Asturias

Este sábado se presentan estos objetivos en la sede de la Asociación Llacín, en Porrúa, Llanes. Se contará con la presentación de un conjunto de láminas sobre actividades tradicionales asturianas, se presentará un audiovisual y se debatirán los diferentes objetivos de desarrollo para nuestro entorno

Enrique Carballeira

Onís |

El Plan Integrado de Desarrollo Sostenible (medioambiental, social y económico) para los concejos de Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Caravia, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva y Ribadesella, ubicados en la Comarca del Oriente de Asturias, que tendrá un carácter conjunto, unitario y coordinado entre tales entidades locales, estará alineado con la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 revisada (EDS-R), aprobada por el Consejo de Ministros el 10 de febrero de 2026, y con la Estrategia Asturiana de Desarrollo Sostenible.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid