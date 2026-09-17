ENTREVISTA: Armando Vega nos visita hoy en Más de Uno para hablar de los Encuentros Poéticos en Les Cuerries

XVIII Encuentros Poéticos

Les Cuerries de Espinaréu

19 de septiembre de 2026

10:00 — Xuntanza de poetas, músicos y público en el corralón.

10:30 — Salida de la comitiva precedida por la gaita y el tambor hasta la plaza el llugar.

10:45 — Inauguración e inicio de las rondas de recitado poético, con interludios musicales.

13:30 — Actuación «Estelar» de Dolfo Camilo.

14:00 — Comida en la carpa del encuentro.

16:00 — «Presentes invisibles»: espacio destinado a la lectura de poemas de aquellos poetas ya fallecidos relacionados con los encuentros.

16:30 — Nuevas rondas de recitado alternadas con interludios musicales.

18:00 — Jam session para crear un espacio libre de improvisación musical en directo.

20:00 — Clausura de los XVIII Encuentros Poéticos Les Cuerries de Espinaréu.