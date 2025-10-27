EDUCACIÓN

Inaugurada la escuela infantil 'Los Carbayoninos'

La consejera Eva Ledo espera abrir otras tres escuelines autonómicas a partir de febrero

Arturo Téllez

Oviedo |

El Principado de Asturias espera tener listas las tres próximas ‘escuelines’ propias en Oviedo al final del invierno. Es lo señalado por la consejera de Educación Eva Ledo en la inauguración de las dos unidades de 'Los Carbayoninos', en Oviedo, ubicadas en las escuelas blancas.

Se han invertido 600.000 euros para esta escuela 0-3 que se reparte entre estas instalaciones de El Campillín con 25 plazas y las 12 de Las Campas. Es la primera escuela dependiente de la comunidad. Las siguientes estarán en el colegio Miaja de General Elorza, La Gesta y Trubia. Ledo espera que estén listas a partir de febrero.

A la entrada de la escuela ovetense había representantes laborales de las educadoras cuyas condiciones laborales siguen bajo negociación. Ledo espera reunirse con ellas en los próximos días. Como toda acción de un gobierno, depende de las prioridades presupuestarias.

El traspaso de las escuelas municipales de Oviedo se producirá en el curso 26/27, calcula Ledo. El concejo dispone de cerca de 900 plazas.

