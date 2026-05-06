Hacienda ha devuelto ya un tercio de las declaraciones que lo permiten

En Asturias, la Agencia Tributaria ha abonado ya el 67,37% de las devoluciones del IRPF 2025 demandadas, con 101.633 pagos realizados sobre un total de 150.862 solicitudes. En términos económicos, el importe solicitado asciende a 168,351 millones de euros, de los que ya se han pagado 84,929 millones, lo que equivale al 50,45%.

Según los datos difundidos este miércoles por la Agencia Tributaria, en el Principado, la campaña del IRPF 2025 registra un incremento en el número de declaraciones presentadas, con un total de 185.181, frente a las 171.442 contabilizadas en el ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 8,01%.

A nivel nacional, más de 4.494.000 de contribuyentes han recibido su devolución de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 en el primer mes desde el inicio de la Campaña, por un importe de 3.147 millones de euros.

El número de devoluciones ya abonadas ha crecido un 3,5% interanual, en línea con el de las propias solicitudes de devolución que presentan los contribuyentes, que alcanzan en este primer mes las 6.339.000, un 4,4% más. Hasta la fecha ya se han abonado el 70,9% de las devoluciones y el 58% de los importes solicitados

A su vez, la Agencia Tributaria ha informado de que los contribuyentes han presentado 1.179.000 declaraciones con resultado a ingresar, un 6% más respecto al año pasado. Hay que tener en cuenta que si domicilian la Renta no tienen la necesidad de realizar los primeros pagos hasta el final de la Campaña.

En este primer mes ya se han presentado 7.978.000 declaraciones, un 4,9% más que el año pasado, a pesar de que este año la Campaña comenzó seis días más tarde.