Hablamos con Pelayo Pérez, responsable de 'La Newyorkina'

Un viaje a Nueva York impulsó la idea de Pelayo Pérez de elaborar productos a base de granola y combinados con frutos secos, frutas deshidratadas, chocolate y otros ingredientes para poner en el mercado un artículo con una demanda creciente. Desde 2017 hasta hoy, 'La Newyorkina' se ha convertido en un referente gracias a la distribución en grandes cadenas nacionales e internacionales y su tienda online. Sin olvidar que sus productos están en hoteles, VIPS o Starbucks. Son ya 30 los empleados que esta compañía agroalimentaria tiene en Asturias donde el epicentro está en el obrador de Olloniego.

Gracias a su buen hacer y calidad de sus productos, han obtenido el sello verde de la Comisión Europea y el certificado B Corp, que distingue a empresas sostenibles y regenerativas con impacto social. Entre sus planes de futuro se encuentran iniciativas como plantar un bosque en Asturias o recoger plásticos marinos y también instalar placas solares que alimenten de energía renovable su fabricación artesanal de granola.

El jurado del premio Luz de Onda Cero Asturias reconoce que 'La Newyorkina' aúna un modelo de negocio novedoso en España combinado con el principio de sostenibilidad y los avances en la alimentación.

El jurado del galardón también otorga este año un accésit a la empresa familiar 'Los Caserinos', dedicada a la elaboración de productos lácteos en su explotación de Villaviciosa.