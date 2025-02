El Gobierno central perdona al Principado 1.500 millones de deuda

1.500 millones de perdón financiero

El Principado de Asturias verá la condonación de 1.508 millones de deuda, según ha anunciado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La titular de finanzas del Estado llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo miércoles la propuesta de condonar hasta 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas. Montero exponía estos datos poco después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya anunciado un acuerdo con el Gobierno para condonar el 22% de la deuda que tiene Cataluña con el Estado.

Este lunes, el consejero de Hacienda asturiano, Guillermo Peláez, ha comparecido en Comisión parlamentaria, donde se ha referido al criterio que defenderá el Principado para la condonación de deuda que pretende llevar a cabo el Gobierno de España. Ha insistido en que lo que pide Asturias es que los criterios sean "objetivos y equitativos". Peláez ha afirmado que el Gobierno ya ha recibido la propuesta de Hacienda y ha explicado que la analizará, aunque ha resaltado que "no debe caber ninguna duda de que si no benefician Asturias, contará con la oposición del gobierno del Principado".

Criterio de Barbón

El presidente del Principado Adrián Barbón ya se había referido este domingo a la reunión prevista para esta semana entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que el Ministerio de Hacienda planteará su propuesta de condonación de la deuda y ha indicado que a Asturias "no le va a valer que condone la deuda a una comunidad autónoma o que solo se condone la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica, FLA". "No nos va a valer que solo se condone la deuda a una comunidad autónoma, eso no nos sirve. No nos va a servir que solo se condone la deuda del FLA, sino que deberá servir también para la deuda bancaria, sino eso tampoco nos va a servir. No nos va a valer que nos encontremos, por ejemplo, que haya una discriminación desde el punto de vista de que Asturias reciba 600 millones frente a 15.000 o 16.000 millones que pueda recibir Cataluña. No, no nos va a servir esos datos tampoco", ha indicado Barbón. Así, a preguntas de los periodistas en Mieres, el presidente asturiano ha indicado que "la fórmula tiene que ser objetiva, cuantificable y que se pueda evaluar" porque sólo así a Asturias le podrá valer.