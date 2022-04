Recurso y reforma integral

LEER MÁS Reacciones a la sentencia

El concejal de Obras, Olmo Ron, asegura que la sentencia judicial no varía sus planes y anuncia que el miércoles de la próxima semana presentará su idea para reformar todo el paseo.

Como es habitual no se valora la sentencia. Ron se limita a confirmar que no están de acuerdo con lo que determina el juzgado, aunque no especifica en qué.

Pese a que la justicia no lo ha tenido en cuenta, el equipo de gobierno insiste en que el "cascayu" fue una actuación de emergencia necesaria para ganar espacios para el peatón. Es una idea que sigue vigente, dice Ron.

Olmo Ron reconoce que hay una parte de la ciudadanía que está en contra de las actuaciones en torno a la movilidad, aunque resta importancia a las 20.000 firmas presentadas por Stop Muro. Mucha gente firmó por cuestiones ajenas al Muro, como la Avenida del Molinón por ejemplo. En todo caso, el edil está convencido de que la gran mayoría está contenta con el nuevo paseo del muro.

El recorrido judicial seguirá por tanto su curso. El equipo de gobierno quiere que el actual estado del muro en lo relativo a la circulación sea permanente.