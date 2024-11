Hablamos con Mar de este nuevo disco que han autoeditado. Y están encantadas de ello porque les permite hacer lo que quieren, como quieren y cuando quieren. Porque para sacar un disco de Pauline en la Playa tienen que salir las canciones. Y no toda canción es para el grupo. Mar nos explica que tanto ella como Alicia son plenamente conscientes cuando han escrito un tema de Pauline en la Playa. Uno que no encaja en sus otros proyectos musicales. Con el paso del tiempo, saben perfectamente lo que es Pauline y lo que no, aunque huyen de etiquetas. De ponerse alguna, Mar opta por "pop de autor".

Con este octavo trabajo las hermanas Álvarez quieren pensar que aportan un poco de calma en tiempos de tanta intensidad. También romper un poco lo que se espera de ellas, descolocar a sus seguidores. Pero no es sencillo porque quienes las conocen ya sabrás que hacen pocas concesiones a las modas y tienden a hacer lo que les da la gana y les marca su libertad creativa. Temas como "Yo podría ser John Wayne", el primer videoclip del disco.

"Los días largos" es un disco que lleva mucho tiempo cocinándose, pero que solo ha salido cuando estaba listo. Y habrá más, porque les queda mucho carrete, pero solo cuando ellas decidan, deja claro Mar. Su trabajo lo presentarán el 8 de enero en el teatro Jovellanos, y esperan que mejore en directo. A ellas les ha encantado grabarlo y prepararlo. Ahora queda transmitirlo.

Desde la Caja de Músicos nos adelantan además citas próximas para disfrutar de música en directo en Gijón, porque siempre hay música en Gijón.