Olaya Suárez, una concejala combativa obligada a multiplicarse

Estudiante brillante, llegaron a proponer que fuese un curso por encima de su edad pese a ser la más pequeña de su clase. Le gustan los números y la economía, y estudió ADE. Su empleo como contable la espera cuando acabe su etapa en la política, que no está siendo sencilla. Es la única concejala que tiene Podemos, y solo ella puede acudir a representar al partido en comisiones, plenos, actos institucionales...Admite que ahora mismo no tiene vida. Una hora al día como mucho...Si la política te la tomas en serio "es incompatible con la vida". Todo ello sin negar que en la política se puede vivir muy bien, aunque no es su caso.

Su entorno ya la presiona para ir pensando en la retirada, pero Olaya se muestra ilusionada, sobre todo porque ve que van consiguiendo algunas cosas para mejorar la vida de la gente. La carga de trabajo y de responsabilidad "es brutal". La presión constante hay que saber manejarla, algo que no le pasaba en su campo laboral. Las ganas de cambiar las cosas es su gasolina.

Nadie la ha llamado "perroflauta" por ser de Podemos (al menos a la cara) y cuando la paran por la calle son para animarla. Se sabe una persona pública y por su edad está muy presente en las redes sociales. Aunque no se verán publicaciones de postureo. Otra vez la falta de tiempo. Por eso le ofende que por ser mujer y tener su edad le pregunten en más de una ocasión que para cuándo ser madre...

Aunque es "muy sportinguista", reconoce que preferiría gobernar en Gijón a que el Sporting subiese a primera.