Los océanos ilustrados ya se ven en Gijón

La propuesta permite descubrir cómo la ilustración ha jugado un papel destacado en los descubrimientos submarinos. Recuerda que no siempre los científicos contaron con la imagen en movimiento. ¿Cómo documentaba Darwin sus trabajos?

Imagen de la exposición “Océanos Opulentos: ilustraciones científicas extraordinarias” | Bioparc Acuario Gijón

Las ilustraciones científicas retratan la asombrosa diversidad de la vida marina, desde coloridos moluscos hasta peces de aguas profundas y un delfín. Son 46 reproducciones de gran formato de 33 obras científicas de la colección de libros raros de la Biblioteca del American Museum of Natural History.

La muestra se puede visitar en el Acuario hasta el 4 de diciembre y la ha presentado Fernando González Sitges, director de la Fundación Bioparc, junto al director del Acuario, Alejandro Beneit. La compoenen increíbles imágenes que retratan la asombrosa diversidad de la vida marina. Que exploran el papel integral que la ilustración ha jugado en los descubrimientos submarinos.

“Para nosotros es un lujo poder traer una exposición al Bioparc Acuario de Gijón y es una forma más de mostrar nuestro compromiso con la divulgación gracias a la colaboración con una institución de primer orden mundial como el Museo Americano de Historia Natural y el apoyo de la Fundación Bioparc”, asegura Alejandro Beneit.

Sobre ella hemos hablado con González Sitges en Onda Cero. La Fundación BIOPARC es una entidad que centra su actividad en el sueño conservacionista. Se esfuerzan por mantener animales en cautividad aportando un beneficio directo a las poblaciones de estas mismas especies en su medio natural. Quiere ser una "herramienta para materializar acciones de conservación de los ecosistemas del mundo, y de divulgación de la importancia del mantenimiento del diverso legado natural a nivel global".

Cartel de la muestra “Océanos Opulentos: ilustraciones científicas extraordinarias" | Bioparc Acuario Gijón

El American Museum of Natural History, fundado en 1869, es una de las instituciones científicas, educativas y culturales más importantes del mundo. Cuenta con más de 40 salas de exposiciones permanentes, incluidas las de Allison and Roberto Mignone Halls of Gems and Minerals que abrieron en 2021, y las del Rose Center for Earth and Space y el Hayden Planetarium, y con galerías para exposiciones temporales. Los científicos del Museo trabajan en una colección de investigaciones de clase mundial de más de 34 millones de especímenes y artefactos, algunos de los cuales tienen miles de años de antigüedad, y en una de las bibliotecas de historia natural más grandes del mundo. A través de su Richard Gilder Graduate School, el Museo otorga grados de Ph.D. y también para otorgar el título de Maestría en Biología Comparativa y en Docencia.