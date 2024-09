LEER MÁS Información de NVSBLS

La muestra está comisariada por Begoña Torre, quien nos ha explicado en nuestro QUÉ SE CUECE en el mundo del arte que han elegido a diez mujeres entre un periodo tan amplio para demostrar que no fue algo puntual ni raro. A lo largo de todo este tiempo dejar a las mujeres a un lado fue una constante. La invisibilización tuvo muchas formas. Desde otorgar su obra a un hombre a crear arte pero no poder firmarlo por poner dos ejemplos.

La exposición, que podrá verse por primera vez en LABoral, no es una muestra al uso, añade Héctor Lasheras, responsable del Instituto Tecnológico de Barredo. No hay cuadros. No hay paneles informativos. En su lugar hay unos pequeños marcadores que ocultan esas historias invisibilizadas. A través de una tablet que se aporta en la propia exposición, podremos acceder a toda la información. Al cuadro u obra de arte en formato de alta calidad y la información de la autora. La tablet funcionará además de transmisor. Según nos acerquemos o alejemos al marcador, nos situaremos más cerca o más lejos de la pieza.

Por el formato de NVSBLS se trata de un proyecto con facilidad para moverse y estar en varios sitios a la vez. Hay intención de acercarla a los colegios y de ser expuesta en cuantos más sitios mejor para dar la visibilidad a esas mujeres. Está apoyada por el Ministerio de Cultura.