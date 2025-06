Mina La Camocha inicia su camino para eternizarse como lugar de memoria democrática

Begoña Collado afirma que es "de justicia" darle este carácter a un espacio muy singular, "ejemplo de resistencia y de lucha obrera". El proceso que empieza ahora puede durar aproximadamente un año, e incluiría la protección de los elemenos más característicos de la mina. No podrían tocarse, aunque la mina sea actualmente de titularidad privada y esté inmersa en una situación concursal "complicada". Begoña puntualiza no obstante que su declaración como lugar de memoria democrática no afectaría, en su caso, a los planes del ayuntamiento de convertir la antigua mina en un polo empresarial.

Se entiende que las movilizaciones producidas en La Camocha y que dieron lugar al nacimiento del sindicato Comisiones Obreras "son un verdadero ejemplo de resistencia ante la dictadura y de lucha por la democracia. Esto es así porque no solo desafiaron las leyes que impedían la libre organización de los trabajadores, sino que, además, lograron asestar con éxito un duro golpe al Sindicato Vertical, una de las piedras angulares del franquismo".

La declaración de un Lugar de Memoria Democrática asimismo implica la adecuada difusión, señalización e interpretación de lo acaecido en el mismo, como dispone el artículo 53 de la Ley de Memoria Democrática. Asimismo, se podrá impulsar la adecuada promoción de itinerarios, físicos y virtuales, de memoria democrática con el objeto de que puedan ser debidamente conocidos y visitados.