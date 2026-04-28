El mejor concurso en el inicio del verano

La Yeguada Finca Maeza, en Sariego, acogió esta mañana la presentación oficial del cartel del Concurso de Saltos Internacional de Maeza 2026, cuya sexta edición se celebrará del 3 al 5 de julio.

Numerosos medios de comunicación, autoridades, patrocinadores y amigos del concurso acompañaron a la familia Bares Maestre, anfitriona del acto, en una jornada que sirvió para dar a conocer la imagen oficial de esta nueva edición.

La obra protagonista del cartel ha sido realizada por el artista Faustino Ruiz, mientras que el diseño final ha corrido a cargo de Toño Velasco, encargado de adaptar la pintura al formato oficial incorporando la identidad visual y las fechas del concurso.

Durante la presentación, Cruz Maestre, directora del CSI Maeza, destacó el valor sentimental de la obra elegida este año:

“Esta obra es muy especial y hoy lo es todavía más, ya que el caballo que aparece representado en ella es uno de los nuestros, de nuestra yeguada: Júpiter, de siete años, que precisamente hoy ha sido padre de un prometedor potro llamado Quequén. Sin duda, siempre recordaremos este cartel y la presentación de hoy de una manera muy especial.”

Por su parte, Toño Velasco, autor del cartel de la edición de 2024 y colaborador en el diseño de este año, fue el encargado de presentar a Faustino Ruiz y quiso poner en valor el talento de su compañero, destacando la admiración que siente por su trayectoria artística y por el conjunto de su obra.

Faustino Ruiz compartió también su satisfacción por formar parte de esta edición:

“Estoy muy agradecido al equipo artístico y especialmente a Cruz por confiar en mí. Es un verdadero honor formar parte de este proyecto.”

Asimismo, Álvaro Arrieta, presidente de Oxer Sport —empresa organizadora del evento—, avanzó algunas de las novedades deportivas y logísticas previstas para 2026:

“El concurso seguirá la línea ascendente de los últimos años. El jueves tendrá lugar el control veterinario; el viernes se disputarán tres pruebas; el sábado, otras tres, con desempate en la última; y el domingo se cerrará la competición con tres pruebas más y el Gran Premio final. Tenemos altas expectativas por el nivel de jinetes participantes. El proyecto sigue consolidándose y los deportistas salen muy satisfechos de estas instalaciones, lo que les anima a regresar. Además, la yeguada ha realizado importantes mejoras en la zona de cuadras y en los accesos para camiones.”

Cruz Maestre fue la encargada de cerrar el acto agradeciendo el respaldo renovado de los principales patrocinadores del evento: CaixaBank, Grupo Eulen, Oquendo, Artiem, BMW Autosa, Air Europa, Ascor, ClipMyHorse.TV, Onda Cero, TPA y la Comarca de la Sidra.

La jornada concluyó con un café ofrecido por Oquendo y un aperitivo para los asistentes, que pudieron disfrutar del entorno único de la Yeguada Finca Maeza, anticipo de lo que volverá a ser, un año más, una de las grandes citas del verano en el calendario hípico internacional.