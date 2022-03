Más de Uno Gijón Informativo 29/03/2022

Hay gijoneses que hoy acuden a su puesto de trabajo aunque tengan COVID. Puede que sean asintomáticos y no se hayan enterado del contagio. O que sabiéndolo, no estén obligados a permanecer en sus casas porque se han eliminado las cuarentenas para casos no graves. El epidemiólogo Daniel López Acuña ha afirmado en Onda Cero, que es una decisión prematura y equivocada.

Ciudadanos aún insta al ejecutivo a negociar cambios con las personas con movilidad reducida. Para evitar que paguen la zona azul a partir del viernes. Foro mantiene que la restricción de aparcar en zona ORA no puede llevarse a cabo en estos momentos. Podemos se fija es en el funcionamiento irregular que aseguran, se registra en algunos radares fijos.

El Principado asegura que los planes puestos en marcha para combatir la contaminación han supuesto una mejora gradual de la calidad del aire. El consejero de Medio Ambiente, Juan Cofiño, pone de ejemplo el plan a corto plazo para la zona oeste de Gijón.

El Ayuntamiento y la federación vecinal han acordado desarrollar una campaña informativa sobre la zona de bajas emisiones en La Calzada. El concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín, asegura que no habrá más restricciones que afecten a los vecinos y ha adquirido algunos compromisos con ellos.