Más de Uno Gijón Informativo 20/10/2021

De aprobarse, Gijón tendrá en 2022 el presupuesto más alto de su historia. Movilizaría 247 millones. 14 más que el último aprobado. La negociación presupuestaría comenzará la próxima semana. La previsión es aprobar las cuentas en junta de gobierno el 16 de noviembre. Se mantiene el 22 de diciembre como fecha para el pleno extraordinario.

El equipo de gobierno ya sabe que no contará con el apoyo de Ciudadanos para aprobar el presupuesto, si no se olvida del IBI para ricos. Si no acepta alguna de sus 11 enmiendas a las ordenanzas fiscales.

La cuerda se tensa en ambas direcciones. Podemos ve poca empatía para poner en marcha una política fiscal justa. Mantiene que le será difícil dar su apoyo si no ve cambios.

Dar pasos seguros para evitar problemas. Es una de las causas del retraso de la licitación de las obras de ampliación del Hospital de Cabueñes. Eso asegura el consejero de Salud. Pablo Fernández ha explicado en la Junta General, que la pandemia ha provocado retrasos en todos los proyectos. Que no han parado de trabajar.

Comienza hoy el juicio por la agresión a un camarero de Gijón, Germán Fernández, en julio de 2017 en Fomento. Le provocó graves secuelas. La fiscalía pide 14 años de prisión para el principal acusado. 12 años para los otros tres procesados. Y a una indemnización superior a los 750.000 euros.