Más de Uno Gijón Informativo 15/02/2021

El Consejo de Gobierno del Principado aprobará, antes de acabar febrero, el Plan de Acción contra la Contaminación en la zona oeste. De contaminación se hablará el miércoles en el pleno municipal. Porque Podemos exigirá actuar contra la Autorización Ambiental Integrada concedida a Arcelor. La Plataforma contra la Contaminación ya la ha recurrido.

A lo largo de esta semana se irán publicando en el BOPA las ayudas a sectores afectados por la pandemia que cubre el fondo de rescate del presupuesto regional. Turismo y hostelería se llevan más de la mitad del presupuesto total. OTEA ve el fondo insuficiente y pide eliminar la cláusula de estar al corriente de las obligaciones tributarias porque dice, le consta que legalmente es factible.

El Antroxu de este año no es al que estamos acostumbrados. No hubo charangas y concursos el fin de semana, y no habrá desfile esta tarde. Pero algo se mantiene inalterable: mañana será festivo en Gijón.