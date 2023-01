Más de Uno Gijón 17/01/2023

Hoy es el día en el que los alumnos del CP Rey Pelayo han empezado las clases repartidos entre La Escuelona y el CP El Llano. Las AMPAS desde estos dos coles nos cuentan lo contentos que están sus hijos de tener nuevos amigos. Y parece que no será pronto cuando puedan volver a sus instalaciones. La planta baja del Rey Pelayo está de mírame y no me toques según los informes iniciales de los técnicos.

Las fuertes lluvias están causando diferentes problemas. Te los resumimos y hablamos con la directora de la EPI, donde se han tenido que reorganizar los exámenes.

Y estas lluvias, ¿son normales o frutos del cambio climático?. Se lo preguntamos al catedrático de ecología y director de la Cátedra de Cambio Climático que la Universidad de Oviedo ha presentado en Gijón.

Comentario político de Ciudadanos y unos sonidos muy variados. Rey Pelayo, reorganización del equipo de gobierno, movilizaciones en el centro gerontológico Jovellanos, juzgados de la mujer o la Gijón Fashion Summit.

En la sección QUÉ SE CUECE hoy toca el mundo cultural. Nos visita la Sociedad Cultural Gijonesa.