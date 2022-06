Manu Preciado: "Nos enamoramos del Sporting jugando con el Levante"

Se cumplen hoy diez años desde que Manolo Preciado nos dejó. Parece que fue ayer, pero ya ha pasado una década de su muerte, que dejó huérfano al sportinguismo unos meses después de haber sido destituido como técnico rojiblanco. De vacaciones en el Levante, Preciado se había comprometido con el Villarreal, pero aquella fatídica noche del 6 de junio de 2012 su corazón se paró para siempre.

Manu Preciado, su hijo, recuerda que "aquel día fue un infierno; él era mi único pilar después de tantas desgracias y me dejó medio muerto", aunque reconoce que "mis hijos y el fútbol me ayudaron a tirar para adelante. La gente me ayudó y me arropó mucho". Manu explica que "me lo recuerda tanta gente que se hace más difícil superarlo; es como si hubieran pasado dos días. Es una pasada ver cómo se acuerdan de él"; hace unos meses falleció su abuela (la madre de Manolo), y su nieto asegura que "pensé que duraría dos telediarios después de lo de mi padre, pero tiró más ella de mí que yo de ella".

Manu desvela cómo fue el idilio de su padre, y de él mismo, con Gijón y con el Sporting: "Nos enamoramos los dos de Gijón y del Sporting el día que jugamos en El Molinón con el Levante. Mi padre me vistió de jugador y estuve en el banquillo; mi padre me dijo que entrenar en El Molinón sería una pasada, cómo rugía el estadio". El hijo de Preciado agradece que la etapa de su padre en el Sporting sirviera para que su afición se hermanara con la del Racing: "Históricamente se llevaban fatal, pero todo cambió gracias a la presencia de mi padre en el Sporting. Va a estar bonito que este año se vuelvan a encontrar, tras el ascenso del Racing, porque son buenos partidos".

Manu Preciado sufrió también esta temporada con el Sporting desde la distancia: "Tenía una ilusión tremenda al inicio, pero después me sentí decepcionado como todo el Mundo. Es inexplicable lo que ha sucedido".

ESCUCHA LA ENTREVISTA ÍNTEGRA CON MANU PRECIADO EN 'MÁS DE UNO ASTURIAS'