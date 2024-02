El lugar donde empieza todo

Idoia Ruíz de Lara, directora artística de Fetén, es consciente de lo que se espera de la cita. Y aunque siempre se piensa en campos de mejora, ofrecen año a año lo que el sector necesita. Y a él (y a todo el equipo de la Fundación Municipal de Cultura que lo hace posible) deben el éxito de la feria.

Las compañías quieren estar. Este año se han recibido 800 propuestas. Solo 77 están presentes porque se busca un equilibrio entre las diferentes artes escénicas, contenidos, edades o puestas en escena. Fetén es un laboratorio de tendencias. Lo que se ve ahora aquí es lo que se verá el resto de año y nos hemos convertido en un "escaparate muy importante".

Aritza Rodríguez e Irene Hernando, de Mar Mar Teatro, vienen desde el País Vasco. No son nuevos en Fetén, pero cada año se sorprenden de lo que se ha montado en Gijón y saben que deben darlo todo. Actuar ante un público del que depende su trabajo es una presión añadida, pero nada más terminar las compañías ya saben si su propuesta funciona. El "aplausómetro" es la clave. No menos importante es llegar al niño, que es en quien piensas, como en el adulto. Todo ello en un ambiente en el que la competencia entre compañías no se nota porque cada obra tiene su valor.

Después de 33 ediciones Fetén sigue pareciendo un producto novedoso. Aunque siempre se piensa en campos de mejora, las compañías reconocen que tiene todo lo que tiene que tener. Y nos pone en el escaparate. Incluso hace que programadores que nos visitan acaben comprando casa aquí, ríe Idoia.