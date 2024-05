Japón compite por entrar en el podio viajero

Es un país sorprendente, que mantiene su esencia sin perderse en la homogeneidad de muchas ciudades europeas. Su tradición se respira en cada esquina y no es raro encontrarse con personas vestidas a la manera tradicional.

La japonesa es una sociedad completamente diferente a la nuestra. Pese a que tienden a la individualidad y a no interaccionar, no dudarán en intentar ayudarte todo lo que puedan. Aunque no te entiendas con ellos porque no se habla casi nada inglés. También hay mucha diferencia entre unos mayores a los que se les respeta mucho y unos jóvenes que tienden a estrafalarios (pero sin tatuajes, que están muy mal vistos por su relación con las mafias).

Tomarse una cerveza en Japón es caro, pero el día a día no lo es tanto. Galo nos explica que lo más caro puede ser el vuelo al país, pero una vez allí podremos disfrutar sin grandes desembolsos. Y dormir en cápsulas.

Un país muy seguro y muy limpio (los japoneses transportan su propia basura) del que volveremos a hablar con Galo Pablos.