Improvisar al ataque

Pelear le divierte. Pero la lucha es un deporte noble que requiere una gran formación técnica y física. No solo hay que estar fuerte, sino que es necesario tener aguante. Los combates son cortos, pero no se para ni un segundo. Leo también nos cuenta que hay una buena preparación antes de los combates, aunque cuando sale al combate se le suele olvidar todo, escucha poco a sus entrenadores y se dedica a improvisar. Y siempre al ataque, intentando tirar a su oponente más que en no ser él derribado. Y eso que cuando le derrotan no le gusta un pelo porque no lleva muy bien eso de perder. Antes de una competición siempre se pone nervioso aunque es medallista en campeonatos de España.

Con solo 14 años Leo no tiene muy claro su futuro. Le gustaría que estuviese ligado al mundo de los coches, que le gustan mucho, pero sabe que vivir de la lucha es una quimera. También ve complicado llegar a unos juegos olímpicos. Seguirá practicándola por hobbie y porque le gusta. No hay mucha gente que practique lucha olímpica en Asturias. Nuestra joven PROMESA DEPORTIVA recomienda probarla.