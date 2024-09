Un hogar "top" para las ovejas

Por una naturaleza que desborda y que no te cansas de ver. Islandia bien merece una visita, nos asegura Galo. Le pillamos de viaje allí en una furgoneta camperizada que se le está permitiendo moverse hacia los lagos, volcanes o cascadas. No ha podido ver auroras boreales, aunque a diario mira la aplicación del Gobierno de Islandia en la que da información acerca de las posibilidades que tiene de poder verlas.

Islandia es un país que tiene pocos más habitantes que Gijón. Y son gente peculiar. No son muy sociables (lo que no quiere decir que no sea gente educada) y tienen sus costumbres diferentes a las españolas. Aunque si en algo se parecen con Gijón y Asturias es en el clima que tienen en este mes de septiembre. Más adelante la cosa ya cambia y el frío y la nieve se convierte en protagonista, lo cual le hace a Galo recomendar una visita más en tiempo de verano.

Es un destino más caro que España, y donde es recomendable comprar provisiones en los supermercados porque no hay una red muy amplia. Un país muy seguro.

En nuestra próxima conexión viajera daremos detalles sobre visitas imprescindibles en Islandia. Y, si lo hubiese, lugares a evitar.