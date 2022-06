Héctor Galán: "Queremos que el proyecto de Oviedo siga"

Héctor Galán, Director General del Oviedo Baloncesto, se ha pasado por los micrófonos de 'Más de Uno Asturias' para hacer balance de la temporada y del futuro que espera a corto plazo. Éstas son algunas de las reflexiones de Galán en Onda Cero Asturias

BALANCE DE LA TEMPORADA: "Lo que pasó en el play-off no debe empañar la temporada, pero es inevitable tener una sensación agridulce porque nos gusta competir. Pero el año ha sido muy bueno y entrar en el play-off fue un premio. Hubiera sido injusto quedarnos fuera porque el equipo casi siempre estuvo entre los mejores. Después, desde el punto de vista del espectáculo, los play-offs atraen mucho aunque a nosotros se nos den peor que la Liga regular"

FUTURO: "Hay varios clásicos populares que en esta época aparecen y que a mí me gustaría que no aparecieran más. Lo del pabellón es una constante y ahora parece que ya un proyecto y una idea clara de lo que se quiere hacer. En la temporada 2022/2023 ya se va a exigir un aforo mínimo de 2.500, una amenaza que ya tenemos ahí. Lo del patrocinio nos cuesta entender y nos hace mucho año. En menos de un mes habrá que inscribir al equipo sin tener un sustituto del patrocinador, algo que hemos hecho pocas veces. Queremos que el equipo siga y que el proyecto siga"

NACHO LEZKANO: "Es complicado que siga porque lo ha hecho muy bien. Nos ha pasado con jugadores que se revalorizan tras estar aquí y Nacho ya venía con un gran cartel y aquí lo ha demostrado. Con él no hay un problema de dinero, sino de proyecto. Quiere competir con Oviedo por cosas importantes, y el problema será de tiempo: cuándo le podremos presentar el nuestro y cuándo tendrá que decidir él por lo que le pueda llegar"

PLANTILLA: "Ya me han llamado agentes, y les he dicho que este verano iremos con bastante calma, porque tenemos muchos asuntos que resolver antes. No cerraremos cosas en el mes de junio, ni muchísimo menos. Con contrato en vigor está Alonso Meana, y con opciones de contrato Hansel Atencia y Raúl Lobaco y tenemos la sensación, las dos partes, de que Oliver Arteaga seguirá un año más"

