ESTUDIO DE CAMPO DEL FAPAS

¿Hay lobos en Gijón?

El pasado verano, en agosto, aparecieron dos terneros muertos en la zona rural de Gijón. En Caldones. Se afirmó entonces que habían sido atacadas por lobos, pero el FAPAS tiene sus dudas. No le cuadra que el lobo esté en una zona costera, que las heridas en los terneros fuesen provocadas por ellos y que no se registrasen nuevos ataques desde entonces. Han iniciado un trabajo de campo para demostrar si hay o no lobos en el concejo.