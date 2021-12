Gallego: "Esto ha sido un punto de inflexión"

David Gallego se mostraba anoche eufórico tras vencer al Ceares en El Molinón por 1-0 y acceder a la siguiente ronda de Copa del Rey. En opinión del técnico catalán su equipo logró "romper la dinámica negativa, que era importante", y piensa que "nosotros lo analizamos todo, no sólo el resultado, y esto ha sido un punto de inflexión". Para el entrenador del Sporting los suyos "generaron mucho, 3 palos, hemos llegado por fuera..., hemos sido protagonistas, apenas han llegado a nuestro campo", al tiempo que considera que "algún jugador hoy ha dado un paso adelante".

Gallego si cree que "lo peor fue el acierto, es evidente, hemos llegado mucho y no se ha tirado. Hay que sacar más provecho, no solo el centrador, también el que remata y el que ataca al espacio" y se refiere ya al próximo partido ante Las Palmas: "Es una tremenda oportunidad de romper la racha en liga y ponernos a 1 punto de un rival directo. Vamos con una ilusión tremenda, he visto cosas muy positivas esta semana".

La mala noticia de la mañana en el Sporting es que Babin sufre una rotura en el muslo, y no volverá a jugar ya hasta 2022. El de Martinica se une a los lesionados Pablo Pérez, Cuéllar y Campuzano y al sancionado Villalba como bajas seguras para el choque ante los canarios. Marc Valiente, con un sobrecarga, es duda.

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA DE DAVID GALLEGO TRAS EL PARTIDO ANTE EL CEARES