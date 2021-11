Gallego: "No me confundo por los resultados"

El Sporting, en cuadro, juega hoy en El Molinón (21:00 horas) ante el filial de la Real Sociedad, más tocada incluso que los rojiblancos por el Virus FIFA. El problema del equipo asturiano es que, además de los ausentes por sus compromisos internacionales (Gaspar, Gragera, Puma y Djurdjevic), también habrá ausencias por lesión (Pablo Pérez y Campuzano) y varias dudas hasta la misma hora del partido: Aitor, Berto y Rosas. A Gallego se le acumulan los contratiempos en ataque, de modo que varios jugadores del B estarán, al menos, en la convocatoria: César García, Oyón, Santamaría o Nacho Martín.

El míster rojiblanco cree que "algunos canteranos tiene posibilidades ya que los conocemos del filial, sabiendo de su potencial, pero también que tenemos que ser permisivos con ellos y explica que "quienes estén en la convocatoria estoy seguro que pueden aportar. No llevo a nadie por llevar". Gallego considera que la mala racha de resultados no les desviará del camino: "Llevo con naturalidad esta racha. No me confundo por los resultados, ya sean buenos o malos. Es la peor dinámica personal en cuanto a resultados, pero a mí esto no me lo dice todo. Tenemos que insistir para que los detalles que nos salen en contra caigan de nuestro lado. Salvo el otro día en Zaragoza las sensaciones fueron buenas. En el fútbol hay cosas incontrolables que nos están saliendo en contra, solo queda insistir para que ese detalle nos salga a favor".

El partido será arbitrado por el canario González Francés, ayudado en el VAR por el riojano Ocón Arráiz.

ESCUCHA LO MÁS DESTACADO DE LA RUEDA DE PRENSA DE DAVID GALLEGO PREVIA AL PARTIDO ANTE LA REAL SOCIEDAD B