Producido por el maestro Pedro Costa y seleccionado en la competición oficial de Locarno, Fogo do vento es el esperado primer largometraje de Marta Mateus después del esplendoroso corto Farpões, Baldios, seleccionado en Cannes y premiado en Vila do Conde. Fogo do vento es un hermoso y evocador reencuentro con paisajes y personajes, indagando de manera poética en la vida rural del Alentejo entre veranos interminables y coloristas, jornadas de vendimia y una atmósfera suave, mágicamente nostálgica, que captura un universo comunitario con profunda sensibilidad.