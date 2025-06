El concejal de Medio Ambiente espera que las obras del nuevo albergue de animales comiencen en 2026

Pintueles tiene hoy un ojo puesto en los parques infantiles. Comienzan las obras en la zona infantil de los Pericones que, cuando estén finalizadas, lo convertirán en uno de los mejores de la ciudad. Son 225.000 euros que en la práctica harán del parque uno totalmente nuevo. Es una actuación que se enmarca dentro del plan para poner al día los parques infantiles tras el "abandono", dice, al que fueron sometidos por el ejecutivo anterior. También nos confirma que pondrán en marcha una experiencia piloto en el parque del Llano para instalar una cubierta y ver cómo funciona. Anticipa que actuar de este modo en todos los parques es, hoy por hoy, presupuestariamente inasumible.

El concejal de medio ambiente ha visitado además hoy las obras de mejora del cauce en el arroyo de El Pisón a la altura del palacio de los deportes. Se actuará sobre 800 metros para evitar los problemas que genera el estancamiento de las aguas. Destaca el concejal que las intervenciones en los ríos de la ciudad ya se están notando de forma importante en las playas.

Rodrigo Pintueles ha presidido el consejo de administración de Emulsa. Se ha informado de las acciones a adoptar para evitar problemas con la limpieza de los contenedores. El concejal pide colaboración ciudadana para que no haya problemas de olores. Se ha informado además del registro del Plan de Igualdad de Emulsa. No ha sido posible hacerlo mediante un acuerdo, pero era una obligación legal, recuerda Pintueles. El edil lo achaca a las reciente tensiones con los sindicatos, aunque no prevé que vaya a ser un verano conflictivo. Cree que los ánimos se han calmado.

También le hemos preguntado por el futuro del albergue de animales. Rodrigo Pintueles reconoce que la parcela de Serín que quieren adquirir a Cogersa no es la ubicación ideal, la que le gustaría, pero es "la factible". Recuerda que han estudiado y analizado hasta nueve emplazamientos, pero por una cosa o por otra no eran viables. Al menos para que las obras comiencen ya. Con esta parcela colindante al albergue actual podrían empezar en 2026 y favorece una transición gradual.

Respecto al plan CER de gatos (captura, esterilización y retorno), Pintueles niega que no se vayan a esterilizar más gatos este año. Explica que si se ha agotado ya el presupuesto de este año en el mes de junio es porque empezaron muy pronto. Otros años se empezaba ahora, recuerda. Antes de finalizar este año esperan tener listo el expediente por el que una empresa especializada se haga cargo del servicio y que cuenta con financiación europea.

También da por cerrada la polémica con su socio Foro a costa de la playa verde del rinconín.