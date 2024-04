"Carreño debe formar parte de la solución"

El regidor desconoce los planes que tienen las administraciones en un asunto que les incumbe. Echa en falta un debate y un análisis que no se ha dado hasta ahora y considera que se está siendo "irrespetuoso" con su concejo. "Debemos ser parte de la solución y estamos en disposición de serlo".

Ángel García advierte además que el túnel de Aboño no puede ser una alternativa, aunque sea provisional. Explica que ya soporta un tráfico de entre 800 y 1.000 camiones diarios y no ve "ni viable ni posible" derivar más tráfico a la zona. Añade que "no podemos entender que se piense en esa opción".

El alcalde de la vecina Carreño advierte que no permitirán que se traslade el problema de Gijón hacia Carreño. "No puede ganar uno y perder otro". Confía en que se busque la mejor solución "para todos".

Ángel García confirma además que Carreño estará presente en la manifestación del 16 de mayo contra la contaminación. Recuerda que es un problema que no entiende de fronteras y les afecta igual que a la zona oeste de Gijón.