Cabreo en el Colegio Público Rey Pelayo

La directora del centro, Pilar Álvarez, no entiende nada. Cree que la decisión de si las obras de reforma es compatible o no con la actividad lectiva debería tomarla los técnicos, no los políticos. Y sin saber cómo es el proyecto no entienden que ya decidan que no volverán al cole hasta 2026. Más cuando la consejería de educación les ha confirmado que la próxima semana empezarán las obras que dependen del Gobierno Asturiano. Una inversión de 360.000 euros que permitirá reparar el forjado del suelo hundido en 2023 y que se alargarán 4 meses. La idea era volver entonces al colegio porque, asegura la consejería, el centro será seguro.

Desde el Rey Pelayo se sienten traicionados por el Ayuntamiento. Y por Foro, que en la oposición, afirman, les decían una cosa y ahora hacen otra. Y sin dar explicaciones, al menos concretas.

El Rey Pelayo ha tenido 4 matrículas nuevas este curso. Temen que el colegio no resista tanto tiempo.