Alertas meteorológicas

La llegada de una DANA es habitual. Pero que se den todas las condiciones para que cayese lo que cayó en las zonas afectadas no es para nada habitual. En pocas horas llovió más que en uno de los meses lluviosos en Oviedo por ejemplo. Unas horas en las que llovió lo que puede llover aquí en un mes. Este es el escenario.

Y la meteorología es muchas veces caprichosas y no pasa siempre lo que se espera. O no pasa en todos los sitios en donde está previsto. Predecir lo que va a pasar justo donde nosotros estamos es casi imposible. Pero cuando la AEMET lanza una alerta el objetivo es minimizar daños. Es decir, se prevé que, si pasa todo lo que podría pasar, los daños serían importantes y se intenta que sean los menos posibles. No deben banalizarse ni tomarse a la ligera. Deben tomarse en serio por mucho que no se cumpla el peor escenario posible. Sin embargo, en España falta mucha conciencia sobre este tema, cree Javimo, y a diferencia de Estados Unidos por ejemplo, no estamos familiarizados con las alertas y sus objetivos.

Desde esta conversación de ascensor hacemos un llamamiento a respetar los avisos. La más reciente en Asturias ha estado relacionada (como es habitual en nuestra región) con el viento. Alerta naranja. En Gijón se notó que soplaba, pero en Picos de Europa se superaron los 200 kilómetros por hora.

En Asturias tenemos, aunque muchas veces no lo pensemos, mucha suerte con el clima y este tipo de fenómenos son muy inusuales. En el horizonte no se ve nada fuera de lo habitual, añade Javimo.