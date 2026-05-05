Fallece un operario que trabajaba en una línea de alta tensión en el túnel de El Padrún

Un trabajador de una empresa eléctrica ha fallecido este martes mientras trabajaba en el túnel de El Padrún, Oviedo. Ocurría en el punto kilométrico 42 en sentido León de la A-66. Fue a las 10.00 horas cuando la Guardia Civil recibió la llamada en la que se informaba de que el hombre había sufrido un accidente. Se procedió a cortar la carretera en sentido León. El fallecido tenía 60 años de edad. El suceso propició el inicio del correspondiente protocolo judicial. Se comisionó a una patrulla del puesto de la Guardia Civil de Riosa, Policía Judicial de la Guardia Civil y Patrullas de la agrupación de Tráfico. El operativo para poder atender este siniestro generó retenciones que se disolvieron con el paso de la mañana.

El consejero de Empleo Borja Sánchez trasladó las condolencias del Gobierno del Principado y resaltó que las medidas del plan de choque contra la siniestralidad se han convertido en estructurales.