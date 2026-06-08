Fallece un hombre de 54 años en una colisión a la altura de La Carrera, Siero

Un vecino de Oviedo de 54 años de edad ha fallecido y otra persona ha resultado herida leve en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados dos turismos en la A-64, a la altura del punto kilométrico 21, en sentido Villaviciosa, a la altura de La Carrera, Siero, según informa el 112 Asturias y la Guardia Civil.

Tras recibir la correspondiente autorización los restos mortales del fallecido, fueron excarcelados del interior del vehículo por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de La Morgal. La Guardia Civil se hizo cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.

El conductor el otro vehículo resultó herido leve según datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU). El SAMU envió al lugar el equipo de Atención Primaria de Pola de Siero y una ambulancia de soporte vital básico.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 10.07 horas. En la llamada indicaban que había un vehículo parado en el carril del medio parecía que por una avería y otro coche le había impactado por detrás. El impacto era muy fuerte y había personas atrapadas.

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación de bomberos del parque central de La Morgal y paralelamente pasó el aviso al SAMU y a la Guardia Civil de Tráfico. Tras llegar al lugar los bomberos informaron de que sólo habia una persona en el interior de uno de los coches y los servicios médicos han confirmado su fallecimiento.