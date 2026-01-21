Fallece la anciana del incendio de una vivienda de Valdés

Fallecida en Valdés

que sufrió graves quemaduras en elde una vivienda ubicada en la localidad de San Cristóbal,. La afectada fue trasladada en UVI Móvil aldonde falleció. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente, la mujer resultó afectada por

El fuego había comenzado en la cocina de la vivienda y calcinó un colchón. El resto del inmueble resultó afectado por el humo, según han informado desde el SEPA. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.47 horas. En la llamada señalaban que salía humo de una casa de dos alturas con otras viviendas a unos 40 metros.

Otro incendio en Pravia

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Pravia, Grado, Somiedo y Valdés han extinguido un incendio declarado en una vivienda unifamiliar ubicada en la localidad de Sangreña, en Pravia. El fuego calcinó por completo la vivienda. La intervención de los bomberos evitó que las llamas se propagasen a otras construcciones cercanas. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 20.08 horas de ayer martes. En la llamada indicaban que estaba quemando el tejado de una vivienda y su propietario estaba intentando apagarlo. Había construcciones cercanas y un garaje anexo. La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación, con cuatro efectivos, del parque praviano que se trasladó al lugar con dos autobombas. Además, se activó otro equipo, con dos efectivos y un vehículo ligero, desde el parque de Somiedo, un vehículo de altura desde el parque de Valdés y otra dotación, con una autobomba, desde el parque de Grado.

Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 02.38 horas de esta madrugada,