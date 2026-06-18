Espinosa: "debe primar la rentabilidad sobre el volumen de ventas"

El presidente de Duro Felguera, Eduardo Espinosa, ha celebrado este jueves la homologación judicial del Plan de Reestructuración de la compañía, que permite abrir una nueva etapa enfocada en contratos de menor tamaño y menor riesgo y con el aval de ser una empresa con experiencia clave en un contexto mundial marcado por la transformación digital.

"A partir de ahora Duro Felguera se mide por lo que construye", ha resaltado Espinosa, quien ha enfatizado que el Grupo Prodi sigue apostando por esta empresa con una aportación de diez millones de euros, pese a que la inversión inicial ha quedado absorbida durante la reestructuración.

Así lo ha indicado durante la Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada en la sede gijonesa, en la que se han aprobado todos sus puntos por casi un 100 por ciento de los votos, entre ellos la aprobación de las cuentas de 2025.

Asimismo, ha aludido al trabajo previo, consistente en desinversiones, ERE y nueva estructura corporativa. A esto ha sumado que, durante el preconcurso, trabajaron para salir "de forma ordenada" de contratos que no generaban valor, como Sines, y renegociaron en profundidad los que sí podían continuar, como Tarbert, Olefins o Zarqa, "conteniendo el deterioro de caja y reduciendo la exposición al riesgo de ejecución", ha recalcado.

También ha aludido a la desinversión del taller de Calderería Pesada, el Tallerón, vendido a Indra, y ha defendido, como "inevitable", el ERE ejecutado para tenern una plantilla "calibrada" a la actividad real.

Respecto a Duro Felguera Global Solutions, la nueva cabecera operativa, ha resaltado que está ya constituida y operativa y ha alabado una nueva estructura que simplifica la cadena de mando, facilita el control de resultados por línea de negocio y permite a la sociedad cotizada concentrarse en las funciones de dirección, gestión del capital y cumplimiento regulatorio.

También ha hecho mención a la recapitalización, estructurada como una operación acordeón: reducción de capital para absorber las pérdidas acumuladas y ampliación de diez millones de euros del Grupo Prodi. A ello se suman 13,6 millones de la venta de la sede central, lo que eleva la liquidez aportada a 23,6 millones de euros.

Espinosa ha reconocido que es una operación "exigente que supone un sacrificio real", pero que permite a Duro Felguera partir de una posición patrimonial "equilibrada", además de hacer posible la novación de la deuda con FASEE y poder competir.

Ha recordado que este Plan fue analizado por el experto designado por el Juzgado y otro contratado de forma independiente por FASEE, además de recalcar que de los casi 1.000 acreedores, solo nueve formularon oposición. "Es una señal de que el Plan es creíble y de que la compañía tiene futuro", ha indicado.

Sobre 2025, ha indicado que, al cierre, el patrimonio neto consolidado era negativo en 338 millones de euros, mientras que la deuda financiera bruta ascendía a 285 millones y las provisiones corrientes superaban los 68 millones.

Ha destacado, en este sentido, que la homologación transforma ese escenario "de forma sustancial", al quedar la totalidad de los pasivos afectados extinguida, con excepción del préstamo FASEE, que se aplaza hasta 2035, y se incorporan 23,6 millones de euros de liquidez inmediata.

El Grupo cerró 2025 con unas ventas de 161 millones de euros y un Ebitda negativo de 53,2 millones, mientras que la contratación alcanzó 38 millones y la cartera cerró en 28 millones. Sobre la caída de ventas de 2025, en parte, se debe a la decisión de abandonar contratos cuya ejecución habría generado pérdidas adicionales.

Ha indicado, también, que el resultado incorpora impactos extraordinarios no recurrentes: 6,4 millones de costes del proceso, 5,2 millones del ERE, 16,3 millones de provisiones sobre cuentas a cobrar, 20,2 millones por ejecución de avales en Iernut, 7,7 millones en Aya Gold y un incremento de aproximadamente 10 millones en la provisión del proyecto de Jebel Ali.

Ha avanzado, asimismo, que, con las lecciones aprendidas, se evitará asumir riesgos, de forma que cada proyecto deberá responder a parámetros "exigentes de rentabilidad, perfil de riesgo y generación de caja".

También apostarán por la calidad en la contratación y el rigor en la fase de licitación, la necesidad de ajustar la estructura a la actividad real y aplicar un control financiero y operativo como cultura de gestión.

"El seguimiento riguroso de proyectos, la gestión activa de la tesorería y el control de los costes de estructura deben ser hábitos permanentes, no respuestas a una crisis", ha advertido.

Ha resaltado, también, la fortaleza de Duro Felguera en el nuevo contexto mundial de transformación industrial, en el que se prima quién puede construir la tecnología necesaria, conectarla, almacenarla, integrarla y operarla. Especialmente se ha referido a la minería, que se convierte en infraestructura estratégica, mientras que el gas natural licuado mantiene un papel relevante como activo de flexibilidad, seguridad y respaldo.

Un contexto, asimismo, donde la reconversión y modernización de activos existentes gana peso frente a la construcción desde cero y donde los servicios industriales se vuelven clave.

"En todos esos ámbitos, Duro Felguera tiene una posición de partida clara", ha afirmado. "Salimos de esta reestructuración como una empresa distinta, no solo en lo financiero, también en lo estratégico", ha agregado.

Espinosa ha afirmado que Duro Felguera no tiene que estar en todas las tecnologías, ni competir en todos los mercados, ni asumir cualquier proyecto, sino donde sus capacidades industriales aportan valor real, donde existe demanda concreta y donde el riesgo puede ser gestionado de forma responsable.

"Nuestra prioridad será concentrarnos en los negocios donde tenemos experiencia acreditada, referencias internacionales, conocimiento técnico y capacidad de ejecución", ha avanzado. "Nuestro principal diferencial competitivo es la capacidad de integración", ha destacado.

"Nuestra experiencia en plantas de proceso, manejo de graneles, terminales, puertos y sistemas logísticos nos coloca en un espacio de valor creciente", ha indicado.

Respecto a la estrategia comercial, se apostará por proyectos "de menor tamaño, menor exposición al riesgo de ejecución y mayor disciplina contractual".

"Esta es la nueva Duro Felguera que queremos construir", ha resaltado Espinosa sobre una compañía "enfocada, técnica, selectiva y disciplinada". "Aspiro a una Duro Felguera rentable, eficiente y con valor para nuestros clientes, para Asturias y para la industria", ha trasladado.

Se ha referido, además, a que, en México, Grupo Prodi abre un espacio de desarrollo industrial y energético de gran interés para la compañía, con oportunidades concretas en proyectos EPC, con potencial para convertirse en una línea relevante de actividad en esta nueva etapa.

Ha adelantado que la participación estimada de Duro Felguera en ese plan de desarrollo en México asciende a unos 400 millones de euros que, sumado a oportunidades "muy avanzadas" en Mining & Handling, alcanzan, en esta fase inicial, en torno a 490 millones.

En la línea de montaje, DFOM tiene como objetivo alcanzar 75 millones de euros en 2028, y Mompresa proyecta superar los 30 millones anuales a partir de 2029.

"El talento permanece aquí", ha indicado, por otro lado, sobre la vuelta de la sede a la Felguera, donde nació la empresa en 1858 y ha logrado mantenerse pese a las crisis.

"Duro Felguera no vuelve hoy a operar, porque nunca dejó de hacerlo", ha remarcado Espinosa, quien ha afirmado quieren crecer "de forma ordenada, con disciplina financiera y criterios exigentes de selección".