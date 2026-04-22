UN CAFÉ CON ALBA VÁZQUEZ

Ernesto Alterio: "Se me quedó en el tintero darle más veces las gracias a mi padre"

El actor actúa en el Teatro Palacio Valdés, de Avilés, con la obra Viejos Tiempos

ondacero.es

Oviedo |

Hoy me acompaña un hombre cuyo apellido es sinónimo de arte y de historia de la actuación. Su familia exilió desde Argentina, cuando él apenas tenía cinco años.

Estudió biología, pero lo dejó para seguir con la carrera de Historia, estudios que realizó durante dos años. De esos libras que, como yo, piensa que lo mejor está por venir, a mediados de los noventa, Ernesto Alterio fundó el grupo teatral Ración de Oreja, junto a Nathalie Poza, Willy Toledo y Alberto San Juan, que en 1997 cambiaría su nombre a Animalario.

Tras haber prestado voz y rostro en decenas de películas, series y obras de teatro, este viernes, a las ocho de la tarde, se presenta en el Teatro Palacio Valdés de Avilés con Viejos Tiempos. Una historia de Harold Pinter, dramaturgo, guionista y poeta británico, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2005. La dirige Beatriz Argüello y la protagonizan Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina.

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