Duro Felguera, satisfecha con el principio de acuerdo con el Principado para recibir 10,7 millones por Barros

Compraventa en Barros

La Sociedad Regional de Promoción (SRP), dependiente del Gobierno del Principado, ya ha remitido a Duro Felguera la oferta de compra no vinculante del taller de Barros por un importe cercano a los 10,7 millones. Así lo ha asegurado este jueves el viceconsejero de Industria del Gobierno asturiano, Juan Carlos Campo, en Valnalón (Langreo), antes de asistir a la junta extraordinaria de accionistas del grupo industrial. Campo ha indicado que esta oferta tiene como objetivo la adquisición de este equipamiento para su cesión, en régimen de alquiler, a Indra, según una nota de prensa del Principado. De este modo, esta compañía podría iniciar la puesta en marcha en Asturias de su segunda factoría dedicada al sector de la defensa y la seguridad.

Esta nueva planta complementará la que ya tiene Indra en Gijón, como refleja el proyecto estratégico (Proyecto PIER) presentado por la empresa al Gobierno del Principado. El envío de la oferta de compra no vinculante a Duro y los contactos con la empresa para cerrar la operación se desarrollan de manera paralela a las conversaciones que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de Sekuens, ha iniciado con la dirección de Indra para perfilar su implantación en Barros. "Las conversaciones se mantienen de manera paralela con Duro Felguera y con Indra", ha señalado el viceconsejero.

Cabe recordar que tanto el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, como el director ejecutivo de Sekuens, David González, adelantaron la semana pasada que esperan que tanto la operación de compra de Barros como el acuerdo para el alquiler del taller a Indra se cierren en un plazo máximo de tres meses.

El 'valet' de Duro Felguera

Con motivo de la Junta de Accionistas, el presidente ejecutivo de Duro Felguera Eduardo Espinosa se refirió además al principio de acuerdo alcanzado con el Principado de Asturias para la venta de los talleres de Barros. Explicó que la negociación se ha desarrollado con una prioridad clara: facilitar una solución preservando al mismo tiempo el valor del activo y el interés de los accionistas de Duro Felguera.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Duro Felguera ha aprobado hoy la participación de la compañía en el proyecto de la Central de Ciclo Combinado Francisco Pérez Ríos, en Tula (Hidalgo, México), que supondrá 210 millones de dólares de nueva actividad para el Grupo durante un periodo de ejecución de 47 meses. La Junta, la primera que Duro Felguera celebra en La Felguera desde el regreso de su sede al lugar donde nació la compañía hace 168 años, ha respaldado así una operación que constituye una de las primeras materializaciones comerciales de la etapa iniciada tras la homologación del Plan de Reestructuración.