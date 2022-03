Delegación del Gobierno bloquea tres concentraciones de UITA

El paro del transporte sigue atenazando la economía con máxima atención sobre la reunión del ministerio con las empresas, encuentro en el que no está Plataforma. En Asturias es UITA quien lidera el paro. Tenía prevista una concentración ante Delegación esta mañana pero no se realizó porque no fue comunicada, según el Gobierno.

Delegación ha bloqueado tres protestas que UITA quería hacer cerca de una plataforma de distribución, una empresa láctea y el matadero de Noreña. Delegación alega motivos de seguridad vial, obstaculización de la circulación en centros logísticos y de distribución considerados esenciales y porque, si las concentraciones son contra el ejecutivo, no es comprensible, alega la representación del Gobierno en Asturias, que se haga en el entorno de empresas. No hay objeción, eso sí, para una concentración mañana a mediodía en la plaza de España de Oviedo ante la sede de Delegación.