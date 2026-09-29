Desde la consejería de Salud piden tranquilidad ante el repunte de casos de gripe y COVID y piden tomar precauciones

La consejera de Salud hace un llamamiento a la tranquilidad, ante el repunte de casos de gripe y COVID, al tiempo que invita a tomar las medidas de seguridad aprendidas en la pandemia.

El primer informe del servicio de vigilancia epidemiológica de la consejería de Salud, confirma un notable incremento de gripe y COVID, en las vísperas de vacunación, que arranca este jueves, con las personas residentes en centros sociosanitarios y menores de entre seis meses y 13 años. En concreto, el número de casos más elevado, se detecta en la franja de 20 a 59 años, aunque la incidencia es mayor en el grupo de uno a cuatro años.

Un aumento que se refleja en las farmacias, donde se ha disparado la venta de tests detectores triples, de gripe A, B y COVID, mascarillas y productos antigripales. De todas formas, los datos no llegan aún, según Concepción Saavedra, consejera de Salud, a valores prepandémicos: "Todavía no estamos en una situación de preocupación, de transmisión comunitaria, pero lo que nos están indicando es que hay un ascenso de los virus respiratorios y por lo tanto que tenemos que empezar ya todo el tema de la vacunación, que empezamos ahora en octubre. La gente tiene que vacunarse. Además, tenemos que empezar ya con las medidas de protección que hemos aprendido. Todos hemos aprendido que hay que utilizar una mascarilla cuando empezamos con clínica respiratoria, que tenemos que utilizar pañuelos de papel, que tenemos que tener cuidado con las personas vulnerables que tenemos alrededor, y airear o ventilar los espacios. Todas esas medidas ahora es el momento de ponerlas en marcha".

Declaraciones de Saavedra durante la presentación de las dos salas de descanso, renovadas en el hospital Monte Naranco, con financiación de la Fundación Alimerka, para mejorar la atención a pacientes y familias.