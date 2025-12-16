CCOO cifra el seguimiento en les escuelines por encima del 70%

Este martes, primera jornada de huelga en les escuelines convocada por Comisiones Obreras. Hay un fuerte contraste de datos en el seguimiento, en parte porque las cifras ofrecidas no son homogéneas.

Por un lado, el sindicato ofrece cifras que van desde el 71% en Gijón y Avilés al 96% en Oviedo, ciudades en las que todavía hay escuelas municipales. La huelga es total en Villaviciosa, Noreña, Pola de Lena o Siero y las escuelas autonómicas. Desde Comisiones Obreras, Tania Alonso traslada la convicción de seguir en la protesta.

Por su parte, el Principado señala que el seguimiento medio en la nueva red autonómica de 44 escuelas se queda en el 20%. Es un porcentaje se excluye personal con permisos u otras ausencias justificadas. Se contabiliza a las educadoras que están en servicios mínimos.