Canteli exige a Barbón que sea "el delantero centro" que consiga la Agencia Estatal de Salud Pública

El alcalde de Oviedo Alfredo Canteli exige al presidente del Principado Adrián Barbón que se implique de verdad en conseguir la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Preguntado en el pleno de esta mañana por Izquierda Unida, el regidor mostraba su "preocupación" porque mientras la consejera de Salud está, dice, “totalmente volcada”, no ve la misma actitud en Barbón y su papel es clave para el éxito de la petición al gobierno central: "es delantero centro" que puede luchar por conseguir el objetivo final.

En el mismo pleno, el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística Ignacio Cuesta (PP) retaba al concejal de IU-Convocatoria por Oviedo Alejandro Suárez a que su formación retire el apoyo al gobierno de coalición en el Principado si el PSOE, grupo mayoritario del Ejecutivo asturiano, no presenta un calendario con fechas concretas para las demoliciones en el recinto del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Por otro lado, Cuesta afirma que el parking de La Escandalera seguirá abierto aunque la concesión esté en prórroga. Preguntaba al respecto el concejal socialista Jorge García Monsalve quien considera irregular que la concesión vaya camino de una tercera prórroga y hablaba de "irregularidad". Ignacio Cuesta respondía que quieren un procedimiento técnicamente riguroso con atención a las indicaciones de los funcionarios municipales. Cuesta niega que las sucesivas prórrogas sean una irregularidad y sospecha que los socialistas odian a empresas importantes de la ciudad, quieren expulsar el coche privado de la zona urbana y no les gusta que este lugar sea un seña de identidad de Oviedo.

Monsalve tuvo también un encontronazo con el alcalde. El edil socialista defendió un reglamento de transparencia sobre viajes, regalos o agenda de los concejales. El primer teniente de alcalde Mario Arias replicó que ya se cumplen normas al respecto y reprochó que los socialistas exijan transparencia a los demás cuando el gobierno de Sánchez está condicionado por el 'caso Cerdán'. Les invitó a acudir a los juzgados si ven algo denunciable, argumento que llamó la atención del edil socialista. El alcalde Alfredo Canteli confrontaba con Monsalve en el momento de avisarle de que su tiempo de intervención estaba a punto de acabar. Le recriminó una "insinuación" sobre el proceder sobre el equipo de gobierno.

Vox pedía un rechazo a la tasa turística pero el equipo de gobierno dijo que no pueden pronunciarse sobre una cuestión que todavía es una gran incógnita. Sí fue aprobada la propuesta de Izquierda Unida de favorecer los derechos educativos de la infancia con actividades municipales. Fue aprobada con un añadido pedido por el PP en el sentido de que la competencia educativa principal es del Principado de Asturias. El pleno fue interrumpido por Suso Cañas y otros miembros de la plataforma de vecinos de Rayo Mercadín y la zona Este que reprochaban al alcalde Canteli no haber hecho nada en el prometido parque de esta parte de la ciudad. Como no tenían permiso para intervenir, fueron desalojados por la policía local.