YE DE CASA: 25 años de Muniellos

El Festival de Ecoturismo “En Peligro de Extinción”, iniciativa de la Asociación de Turismo Rural de Fuentes del Narcea, celebrará su séptima edición del 9 al 31 de mayo de 2026, con grandes novedades y consolidándose como la propuesta de referencia en ecoturismo del occidente asturiano.

Cuenta con el apoyo del Principado de Asturias, los ayuntamientos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, así como de numerosas empresas y entidades del territorio, y demás colaboradores. Este año destaca el respaldo de Espacio Tormaleo, que contribuirá a vincular el festival con el proyecto europeo Culturality, en el marco del programa Horizon Europe, y centrado en los oficios artesanos.

Bajo el lema “YE DE CASA. Muniellos. Tu Reserva”, esta edición plantea una declaración de pertenencia: una invitación a vivir el territorio desde dentro, con respeto, cercanía y sentido de lugar. Un festival pensado, ante todo, para quienes son de casa... y para quienes saben entrar como si lo fueran.

Un festival que celebra lo que nos sostiene

El Festival “En Peligro de Extinción” nace con un propósito claro: visibilizar y preservar aquello que está en riesgo de desaparecer, desde los oficios tradicionales hasta la biodiversidad y las formas de vida rural.

En 2026, este enfoque se traduce en una propuesta más participativa y consciente: celebrar no es solo observar, es implicarse, aprender, compartir y formar parte del territorio.

Salud y Naturaleza: volver a lo esencial

Como eje central de esta edición, el festival incorpora de forma explícita la relación entre Salud y Naturaleza, entendida desde una perspectiva integral.

La evidencia científica indica que pasar al menos dos horas a la semana en entornos naturales se asocia con mejoras significativas en la salud física y mental. Sin embargo, los estilos de vida actuales, cada vez más alejados del medio natural, están favoreciendo situaciones de ‘déficit de naturaleza’, vinculadas a mayores niveles de estrés, fatiga y malestar emocional.

A través de paseos conscientes, rutas interpretadas o baños de bosque, el programa invita a recuperar el ritmo natural, mejorar el bienestar y reconectar con el entorno desde una experiencia sencilla, accesible y profundamente ligada al territorio.

Mercao Natural y Artesano: el corazón del territorio

El 9 de Mayo, el festival abrirá sus puertas con la celebración de la tercera edición del Mercao Natural y Artesano, en el entorno del Centro de Interpretación de Muniellos.

Un espacio abierto a todo el mundo, donde gastronomía, artesanía, naturaleza y salud se encuentran, y donde productores y artesanas comparten directamente su trabajo, su conocimiento y su vínculo con el territorio. En esta edición, un minibús gratuito y guiado, facilitará el acceso desde la gasolinera de Ventanueva reduciendo la huella y el impacto de la movilidad en el entorno de Muniellos.

Más de 25 experiencias para celebrar 25 años de Muniellos

La edición 2026 está marcada por el 25º aniversario de la Reserva de la Biosfera de Muniellos, un hito que impregna y articula toda la programación.

El 10 de mayo tendrá lugar uno de los momentos más significativos del festival, un acto conmemorativo de los 25 años, que reunirá a representantes de diversas Reservas de la Biosfera de España, instituciones y agentes del territorio. La jornada incluirá una experiencia guiada de baño de bosque en el robledal de Muniellos, simbolizando la conexión entre conservación, bienestar y compromiso con un espacio único y frágil.

Durante el festival se desarrollarán más de 25 experiencias de ecoturismo, diseñadas por agentes locales y distribuidas por toda la comarca. Actividades que van desde la gastronomía y la artesanía hasta la observación de fauna, el senderismo o los talleres tradicionales, permitiendo descubrir el territorio a través de quienes lo habitan y lo cuidan.

Un festival que deja huella: del legado artesano al guardián rural

El Festival no se limita a una programación puntual, sino que plantea un legado en positivo a diferentes niveles.

Un legado en la naturaleza, en la forma de habitar el territorio y también en los oficios que lo sostienen. En esta línea, se impulsa “Legado Artesano”, una iniciativa pionera orientada a preservar, visibilizar y dar continuidad a los saberes tradicionales de Fuentes del Narcea como parte esencial del futuro rural. Entre otras acciones se prevén talleres de oficios para favorecer el relevo generacional, y una "hackatón artesana", para abordar el reto de cómo preservar el Legado Artesano de Fuentes del Narcea.

Asimismo, el 23 de mayo se otorgará el reconocimiento al Guardián Rural, una figura clave que pone rostro a los valores del territorio: conocimiento, cuidado y compromiso. Una persona de referencia que encarna la relación entre comunidad, naturaleza y conservación, y que contribuye activamente a mantener viva la esencia de la Reserva de la Biosfera y del propio festival.

Información de Interés

Fechas: 9-31 de mayo de 2026

Lugar: Fuentes del Narcea (Asturias)

Más información:

Contacto: festivalecoturismoenpeligro@gmail.com

Whatsapp: 651 43 03 98