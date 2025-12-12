Barbón: "si hay comisión de delitos, hay que ir a fiscalía"

"Si hay delito, a Fiscalía"

El presidente del Principado Adrián Barbón se ha pronunciado hoy sobre los casos de machismo de altos dirigentes de Moncloa y el PSOE conocidos estas semanas. En el acto del XX Foro de Asociaciones de Mujeres del Nalón en Laviana, Barbón equipara esos comportamientos a los de corrupción por lo que la respuesta debe ser la misma. “No estoy dispuesto a que unos babosos, puteros y corruptos marquen la posición de los derechos de las mujeres. Tolerancia cero”.

El también secretario de la FSA defiende lo que ya avanzó hace unos días la vicesecretaria de la FSA Adriana Lastra: hay que denunciar en fiscalía. “Que se concluya la investigación interna y se lleve donde se tenga que llevar, si hay posible comisión de un delito hay que ir a fiscalía”.

Al igual que hizo el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE Pedro Sánchez en su respuesta a Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control del Congreso al encuadrar lo ocurrido en el PSOE con comportamientos sociales generales, Barbón afirma que hay la marca del patriarcado es un gen en la sociedad. Barbón decía que no quería entrar en una guerra de reproches pero a renglón seguido defendía la reacción socialista en relación con los demás.

“No soy del ‘y tu más’, no es mi estilo, de recordar a los demás que no lo hacen y tapan y callan”. Barbón concluye que España atraviesa "un 'Me Too'" en el ámbito del país, no solo de un partido", en referencia a los casos de presunto acoso que han salido a la luz en los últimos días.

Respuesta del PP: Barbón intentar diluir la responsabilidad socialista

El diputado regional del Partido Popular Luis Venta afirmó hoy que ni Adrián Barbón ni el PSOE “están autorizados para realizar discursos de buenismo en torno a los casos de acoso a las mujeres protagonizados por socialistas”. Venta le reproche que abra una causa general para intentar enmascarar los casos concretos que afectan al PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez. “Barbón no puede diluir un problema de su partido poniendo en el foco a toda la sociedad española; es de una cobardía atroz, pero en el fondo lo que hace es intentar desviar la atención de los asturianos, justo para promover todo lo contrario a lo que dice: seguir protegiendo a los acosadores de su partido, y seguir poniendo disculpas para no condenar lo que ya sabe toda la sociedad”, recalcó.

Luis Venta advirtió a Barbón “que no se equivoque, porque las responsabilidades penales son individuales, no colectivas, y conocemos con nombres y apellidos de dirigentes del PSOE a quienes han abusado y acosado a mujeres de manera reiterada, su partido, cargos relevantes y cercanos a Pedro Sánchez y con responsabilidades en instituciones españolas”.